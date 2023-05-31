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Bakan Nebati 'Kötü niyetli algı operasyonu' diyerek açıkladı: 'CHP milletvekili uçakta provokasyon yaptı, sözlerim ona'

THY'nin Ankara İstanbul uçağında hava şartları nedeniyle rötar yaptığı duyurulmasına rağmen CHP milletvekilinin uçağın Bakan Nebati nedeniyle rötar yaptığı şeklinde sözlü provokasyonu sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım." dedi.

Bakan Nebati 'Kötü niyetli algı operasyonu' diyerek açıkladı: 'CHP milletvekili uçakta provokasyon yaptı, sözlerim ona'
Ekleme: 31.05.2023 - 11:58 Güncelleme: 31.05.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati 'Kötü niyetli algı operasyonu' diyerek açıkladı: 'CHP milletvekili uçakta provokasyon yaptı, sözlerim ona'
THY'nin Ankara İstanbul uçağında bir CHP milletvekilinin sözlü provokasyonu sonucu yaşanan tartışma nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir.

'GECİKMENİN ŞAHŞIMLA HİÇBİR ALAKASI YOK'

Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır.

'SÖZLERİM O CHP MİLLETVEKİLİNEDİR, PROVOKATİF YÖNLENDİRME YAPTI'

Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım.

'BİZ HİZMETKARIZ'
Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz. Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir.

Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum.
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