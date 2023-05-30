Miçotakis'ten Erdoğan'a tebrik telefonu
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.
Yunanistan’ın eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kiryakos Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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