  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

İstiklal Caddesi’nde dehşete düşüren görüntü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından tekme tokat dövülen kişi baygınlık geçirdi. Yere düştükten sonra da tekmelenen kişi araya girenler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Ekleme: 30.05.2023 - 12:11 Güncelleme: 30.05.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi’nde dehşete düşüren görüntüOlay, Pazar günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan bir kişi diğer kişiye tokat attı.

İstiklal Caddesi’nde dehşete düşüren görüntü
Tokat atılan kişi yere düşerken, ona tokat atan kişi 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Yere düştükten sonra da defalarca tekmelenen kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken hıncını alamayan saldırganlar tekme ve yumruklarla yerde yatan kişiyi darbetmeye devam etti.

Bir anlık boşluktan faydalanıp yerden kalkan kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay saniye saniye kameraya yansıdı.

İstiklal Caddesi’nde dehşete düşüren görüntü
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
YSK Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Başörtülü kadınları hedef almıştı! Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi
Eskişehir’de CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı
Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar
Muhalefetin hezimeti sonrası akıllardaki tek soru: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı? İngiliz Reuters yazdı…
Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı'na talip: Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a sel tepkisi: Başkent İstanbul'a döndü!
RTÜK harekete geçti: Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir'
Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...
Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!
Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için ilk talimatı verdi
CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın engelleyen mi var?
CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa fırıncı hakaret etti
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik