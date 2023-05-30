İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.