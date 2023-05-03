Siirt’te araç şarampole devrildi: 4 yaralı!

Feci kaza, sabah saatlerinde Siirt-Batman kara yolu, Gözpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Şaban İ. yönetimindeki 34 CDJ 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Şaban İ. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.