Adana'da deprem!

Adana'da dakikalar önce meydana gelen deprem kentin ve çevre illerin birçok bölümünde şiddetli hissedildi.

Adana'da dakikalar önce meydana gelen deprem kentin ve çevre illerin birçok bölümünde şiddetli hissedildi.4.3 ŞİDDETİNDEDepremin merkez üssünün Ergenuşağı/Kozan olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının şiddeti 4.3 ve saati 5 km derinlik olarak kaydedilirken saati 09.20 olarak kayda geçti.