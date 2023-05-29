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Van'da terör operasyonları: 18 gözaltı
Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
18 GÖZALTI
Ekiplerce 22-28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 16 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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