Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDA MUTABIK KALINDIBaşkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.