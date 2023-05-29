%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Görüşmede Türkiye ile Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel konulardaki işbirliğinin artırılması hususunda mutabık kalındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDA MUTABIK KALINDI
Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.
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