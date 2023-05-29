İzmir'de seçim coşkusu

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İzmir'de partililer sokaklara çıktı. Araçlarıyla konvoy oluşturup, zafer turu atan vatandaşlar, ellerinde flama, bayraklar ve meşalelerle kutlamalara katıldı. Partililer daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı. Buradaki kutlamaya AK Parti'li yeni ve eski milletvekilleri İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, HÜDA-PAR Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hazar Aşkın ve Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ile partililer katıldı.Balkon konuşması yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 'Bugün tüm dünyaya demokrasi dersi verdik. Bugün senin iradenin senin kararının zaferi, bugün büyük Türkiye'nin zaferi, bugün Türkiye Yüzyılı mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın siz dava arkadaşlarının zaferi. Gururluyuz. Sevinçliyiz. Tarihe tanıklık ediyoruz' dedi.2024 seçimlerine de vurgu yapan Saygılı, 'İzmir, bu gece dağlarında demokrasi çiçekleri açtı. Yarın 29 Mayıs İstanbul'un fethi. Bugün 28 Mayıs'ta gönüllerin fethedildiği bir gün oldu. Şimdi bizde rehavet yok bir zaferden diğer zaferden koşma zamanı. İzmir yüzyılının da başlama zamanı. Artık İzmir zamanı geldi. Atalarımız ne demiş, 'Lafla peynir gemisi yürümez.' İzmir'in hakkını alacağız. İzmir'le adeta dalga geçiyorlar. Yahu el insaf onlar bugüne kadar milletimize hangi sözü tuttular. Yollarımız delik deşik, körfez kokuyor değil mi? Trafik her gün kitleniyor değil mi? Her yağışta İzmir'i seller basıyor mu? Bu gidişata 'dur' diyecek miyiz? İzmir'in beklediği hizmete kavuşturmaya var mısınız? Aylardır iktidar hayali gören Bay Kemal boş söz söyler; bizim Reis son sözü söyler. Biz 21 yıldır kardeşlik hukukunu verdik mi? Verdik. Biz savunma sanayinin hakkını verdik mi? Biz sağlığın hakkını verdik mi? Biz dış politikanın, memurun, işçinin, emeklinin hakkını verdik mi? Desteklerinizden dolayı İzmir'imize teşekkür ediyorum. Daha fazla İzmir ve daha fazla özgür hissedeceği ilk günüdür bugün. Kime oy vermiş olursa olsun kardeşlerimizin bayramıdır bugün. Bugünden sonra zorluğumuz daha da arttı. 2024 seçimleri için ayrı bir sorumluluk yükledi.' diye konuştu.