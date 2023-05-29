Başkan Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:İlk defa 2 turlu bir Seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. Turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı. Muhalefet hem Meclis hem cumhurbaşkanlığını kaybetti. Vatandaşı küçümseyen dil kullanmamalılar. PKK'lıların destek açıklamasına muhalefet ses çıkarmadı.Cahil, sürü gibi ifadelerle küçümsemek yerine dönüp aynada kendisine bakar. Bize PKK'nın onların temsilcilerinin Kılıçdaroğlu'na yaptığı açıklamalarla ilgili bizim milletimize takdimlerimiz oldu.Kılıçdaroğlu, 1-2 ay boyunca bunlara ses çıkarmadı. 2. turda ses çıkarmaya başladı. Kemal Bey'in bu açıklamalardan rahatsız olduğundan eminim. Burada öyle bir stratejik hata yaptılar ki bu seçimi alacaklarını zannettiler. Kılıçdaroğlu, "Ey teröristler siz kimsiniz ki bana destek açıklaması yapıyorsunuz. Ben sizinle mücadeleye geliyorum" diyemedi. Biz Suriye'ye bir operasyon yaptığımızda ilk itiraz ABD'den, AB'den koalisyondan geliyor.Belki Meral Hanım haklıydı. Hatırlarsanız Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıydı. Masadan ayrılmıştı. 3 gün sonra niye geldi, nasıl ikna edildi orası hala bilinmiyor.Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. Ben YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor.Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yemin ettiği günün akşamı Yemek daveti olacaktır. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacaktır.Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir.​Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Sadece Biden değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacak.