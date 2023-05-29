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Almanya Başbakanı Scholz'dan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi.

Ekleme: 29.05.2023 - 18:36 Güncelleme: 29.05.2023 - 18:36 / Editör: Ozge Selin
Almanya Başbakanı Scholz'dan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği
Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan çıkan sonuca göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası, dünya liderlerinden peş peşe tebrik mesajları geldi.

ALMANYA BAŞBAKANINDAN TEBRİK TELEFONU

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

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