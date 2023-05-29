%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. İki lider, yeni dönemde Türkiye-ABD işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldı.
Son dakika haberi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İŞBİRLİĞİNİ İLERLETME HUSUSUNDA MUTABIK KALINDI
İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.
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