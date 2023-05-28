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Seçim sonrası Sinan Oğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan, Twitter'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Oğan, "Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ekleme: 28.05.2023 - 21:18 Güncelleme: 28.05.2023 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
Seçim sonrası Sinan Oğan'dan ilk açıklama!
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, Twitter'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Oğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.

Seçim sonrası Sinan Oğan'dan ilk açıklama!
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