%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
Murat Kurum: 85 milyon kazandı
Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'dan tebrik mesajı geldi. Bakan Kurum, "85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum, '85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı' dedi.
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