Murat Kurum: 85 milyon kazandı

Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'dan tebrik mesajı geldi. Bakan Kurum, "85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı" dedi.