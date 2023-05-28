  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce eşiyle birlikte oy kullandı

Birinci turda cumhurbaşkanlığı adaylığıdan birkaç gün kala ayrılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşiyle birlikte sandık başına gitti.

Ekleme: 28.05.2023 - 12:40 Güncelleme: 28.05.2023 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ikinci defa sandık başında...

Aylardır devam eden yoğun gündemin sonunda seçmen ikinci kez sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turunda 4 aday yarıştı.

Adaylıktan çekilmesi ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti.

Öte yandan 14 Mayıs sonrasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, kimi destekleyeceği merak konusu olurken çeşitli iddialarda gündeme geldi.

''Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor''
İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış öncesi, ''Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor'' dediği ileri sürüldü.

İnce oyunu kullandı
Seçimlere birkaç gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ikinci turda oyunu kullandı.

"Köyüme gidiyorum"
İnce sandık başında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi dinlenmeye köyüme gidiyorum. Torunlarımı seveceğim. Birkaç gün sonra siyasi değerlendirme yaparız. Hayırlı olsun.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Oyunu kullanan Bahçeli'den 'Yeni yüzyıl' vurgusu
Deprem bölgesindeki seçmenden kendilerine hakaret edenlere fotoğraflı yanıt
YSK Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklamalar...
Vatandaş sandık başında: Türkiye kader seçimini yapıyor
Selçuk Bayraktar 27 Mayıs paylaşımı: Milletimiz asla affetmeyecek!
CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Kılıçdaroğlu’nun özel uçakta mütevazı yaşamı
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için seçim yasakları başladı: İşte uyulması gereken kurallar!
Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara sesleniyor
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor