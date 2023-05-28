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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

Ekleme: 28.05.2023 - 11:44 Güncelleme: 28.05.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalı oğlu İlkokuluna geldi. Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 hafta önce halkın iradesi ve kararıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldığını söyledi. Daha önce başkanlık sistemi ya da anayasanın böyle bir maddesi olmadığı için ilk defa ikinci tura seçimin kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Halkımızın takdiri böyle, dedik ve saygı duyduk. İkinci tura da iyi hazırlandık. Tabii iki aday iyi çalıştı. Demokratik olgunluk içinde geçen seçimlerde, aslında tüm dünyaya da bir ders verdik. Yani Türk milleti demokrasiye düşkündür. Ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmişti. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlara de teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Gerçekten o ülkelerde tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte biz böyle bir milletiz. Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimlerin de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah."

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bugün bağımsızlık yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 105 sene önce bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'a selamlarını gönderdi. Kardeş ülkenin bağımsızlık gününü tebrik eden Çavuşoğlu, "Yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Dolayısıyla bugün ve yarın bizim için yani Türk milleti için ve Türk dünyası için önemli günlerdir. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.
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