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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Dünya tarihinde böyle yüzde 90’a varan seçime katılım yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Ekleme: 28.05.2023 - 12:08 Güncelleme: 28.05.2023 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile '3279' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı '3279' numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Başkan Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

Aynı okulda, sabah saatlerinde Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı.Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Başkan Erdoğan oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

DEMOKRASİ TARİHİMİZDE BİR İLK
Türk demokrasi hayatımızda ilk defa ikinci tur seçime şahit oluyoruz. Tabii burada partiler yok. 1 metre boyunda oy pusulası yok. Sadece iki aday var. Çok seri şekilde inşallah bugünkü oylama bitecektir.
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