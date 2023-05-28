Bahçeli oyunu kullandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Çankaya'da oyunu kullandı.
Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Değerli basın mensupları yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Değerli basın mensupları yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.
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