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Beyaz Gazete
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Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'nde oyunu kullandı. Akşener, "Allah inşallah gönlümüzdekini verir" diye açıklama yaptı.

Ekleme: 28.05.2023 - 10:45 Güncelleme: 28.05.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Akşener oyunu kullandı
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi başladı. Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu kullanmak üzere İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne geldi.

Akşener, sandık başına giderek oyunu kullandı. Oyunu kullanan ilk lider olan Akşener, okulun önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Akşener, "Oylarımızı kullandık, hepimiz için özellikle gençlerin geleceği için çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize ve milletimize hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.
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