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Beyaz Gazete
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TBMM Başkanı Şentop'tan seçim mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rekor bir katılımla sandık başına giderek adeta demokrasi şölenine dönüşen seçim süreci, inanıyorum ki yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde de aziz milletimizin feraseti ve sağduyusuyla huzur içerisinde tamamlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekleme: 27.05.2023 - 23:51 Güncelleme: 27.05.2023 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan seçim mesajı
Şentop, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin paylaştığı mesajında, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere bir kez daha sandık başına gidileceğini hatırlattı.

Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunluk ve sükunetle, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu 14 Mayıs seçimlerini alnının akıyla tamamladığını, iradesini, demokrasinin gücünü dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

'Rekor bir katılımla sandık başına giderek adeta demokrasi şölenine dönüşen seçim süreci, inanıyorum ki yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde de aziz milletimizin feraseti ve sağduyusuyla huzur içerisinde tamamlanacaktır. Demokrasiye ve millet iradesine giden yollar önemlidir. O yolun sonu her daim ferah ve aydınlık olmuştur.

Bilmenizi isterim ki; Milli Mücadele ruhuyla mücehhez gençlerimizle beraber inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı yolunda, yine aynı umut, aynı heyecan içerisindeyiz. Rabbim, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zeval vermesin. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.'
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