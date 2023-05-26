Sakarya'da traktör fabrikasında yangın!

Sakarya Arifiye'de bir traktör fabrikasında çıkan yangın, büyük korkuya neden oldu.Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir traktör fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.Başak Sokak'taki traktör fabrikasının boyahanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler yangını kontrol altına alındı.