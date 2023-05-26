DHKP-C operasyonunda 3 tutuklama...

İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DHKP-C'nin Anadolu, Gazi ve Nurtepe Mahalli Yapılanmaları'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sekiz şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer beş şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.