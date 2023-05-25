Taksim'de dilenci operasyonu

İstanbul’un en işlek noktalarından biri Taksim…Her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla birlikte meydan yine dilencilerle dolup taşıyor.Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan dilenciler, özellikle yabancı turistlerin duygularını sömürüyor.Bugün onlara kötü bir sürpriz vardı.Zabıta, daha siftah yapmadan hepsini topladı.Özellikle küçük çocukları ve bebekleri kullanarak para toplayan dilenciler, yakalanarak ekip otomobiline bindirildi.Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini çeken basın mensubuna tepki gösterdi.Hatta biri “Sen sapıksın” bile dedi.Taksim Meydanı'nda esnaf olan Hayrettin Taş, isyanını şöyle dile getirdi:"Ağabey sabah saat 7'de buradalar. 7'de geliyorlar. Yabancı müşterileri rahatsız ediyorlar. Bizden önce geliyorlar. Para dileniyorlar, ekmek dileniyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Baksana her tarafta geziyorlar."