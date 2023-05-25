Taksim'de dilenci operasyonu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonu yapıldı. Aralarında çocukların bulunduğu dilenciler yakalanarak zabıta aracına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.
İstanbul’un en işlek noktalarından biri Taksim…
Her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla birlikte meydan yine dilencilerle dolup taşıyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan dilenciler, özellikle yabancı turistlerin duygularını sömürüyor.
Zabıta hepsini tek tek aldı
Bugün onlara kötü bir sürpriz vardı.
Zabıta, daha siftah yapmadan hepsini topladı.
Özellikle küçük çocukları ve bebekleri kullanarak para toplayan dilenciler, yakalanarak ekip otomobiline bindirildi.
“Sen sapıksın”
Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini çeken basın mensubuna tepki gösterdi.
Hatta biri “Sen sapıksın” bile dedi.
Taksim Meydanı'nda esnaf olan Hayrettin Taş, isyanını şöyle dile getirdi:
"Bizden önce geliyorlar"
"Ağabey sabah saat 7'de buradalar. 7'de geliyorlar. Yabancı müşterileri rahatsız ediyorlar. Bizden önce geliyorlar. Para dileniyorlar, ekmek dileniyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Baksana her tarafta geziyorlar."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI