  • USD: 19,90 - 19,94
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Sivasspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Ekleme: 25.05.2023 - 17:59 Güncelleme: 25.05.2023 - 18:00 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Sivasspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şu şekilde:

'FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
CHP'li İmamoğlu 'Ahlaksızsın terbiyesizsin' diyerek tezgahından indirttiği pazar esnafı vatandaşı dava edeceğini duyurdu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca’dan Kılıçdaroğlu’na SMA cevabı: Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz!
Ankara'da sağanak sele neden oldu: Yollar göle döndü
Bursa’da akıllı şehre dönüşüm başlıyor
CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...
Kurtulmuş'tan 28 Mayıs mesajı: İkinci turda çok büyük bir farkla milletimiz Erdoğan'ı seçecek
Pazarcı esnafı HDP ile olan ittifaka tepki gösterdi: Ekrem İmamoğlu ağır hakaretler saydırdı
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'kayyum' göndermesi: Kime yalan söylüyor?
Başkan Erdoğan'dan seçmene net mesaj: Sandıklara sahip çıkın! Rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Merkez Bankası toplantısı sonrası kritik mesajlar
Brüksel'de alçak saldırı: PKK yanlıları oy kullanma alanından ayrılan bir genci yaraladı
Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
Ticaret Bakanlığı otomotiv bayilerine ceza yağdırdı
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sert tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız
ABD'de ekonomik kriz: Derin resesyon kapıda
Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor
İYİ Parti'de istifa rüzgarı... AK Parti'ye katıldılar
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor