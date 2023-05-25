Emine Erdoğan'dan 'Afrika Günü' paylaşımı

25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir mesaj paylaştı. Afrika'nın bambaşka bir yüzüyle tanıştığını belirten Erdoğan, 'Dostluğumuzun bâki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum.' ifadelerini kullandı.'Ziyaretlerimiz vesilesiyle, birbirinden zengin kültürler barındıran Afrika'nın bambaşka bir yüzüyle tanıştım.' diyen Emine Erdoğan, 'Yüzyıllar boyunca haksızlığa konu olmuş bu kıtada ‘öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. İnsan sevgisinin sınırsızlığına tanık oldum. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum. Dostluğumuzun bâki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum.' dedi.