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Beyaz Gazete
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Balat'ta tramvayda yangın paniği!

Balat'ta bir tramvayda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekleme: 25.05.2023 - 10:38 Güncelleme: 25.05.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Balat'ta tramvayda yangın paniği!
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T5 Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı güzergahında seyir halinde olan tramvaydan Fener durağında dumanlar yükselmeye başladı. Akü kısmından çıkan dumanları fark eden vatman, hemen yolcuları tahliye edip görevlilerle birlikte yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Kısa süreli aksama yaşanan seferler de normale döndü.


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