  • USD: 19,83 - 19,86
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TCG Anadolu gemisine yoğun ilgi

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, 17 Mayıs tarihinde İzmir'den sonra 3. kez İstanbullular için Sarayburnu'ndaki yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgisi üzerine 3. kez ziyarete açılan TCG Anadolu savaş gemisi 6 gün içerisinde 40 bin 324 kişi tarafından gezildi. Yerli ve milli savaş gemisini gezen avukat Osman Birbilen, "Gemiyi gezdiğimizde kendi gücümüzü ve ülkemizin gücünü kalbimde hissettim" dedi.

Ekleme: 23.05.2023 - 15:00 Güncelleme: 23.05.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu gemisine yoğun ilgi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret etmişti. 3 Mayıs tarihinde İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini 10 günlük sürede ise 149 bin 865 kişinin ziyaret etti. İzmir'deki ziyaret dönemini tamamlayan TCG Anadolu savaş gemisi 17 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptıktan sonra Sarayburnu Limanı'na dönerek yeniden 3 kez ziyarete açıldı.

Sarayburnu'na demirlediği 17 Mayıstan itibaren İstanbullular tarafından yoğun ilgi ile ziyaret edilen Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya yoğun ilgi devam etti.

TCG Anadolu gemisine yoğun ilgi

Yoğun talep üzerine 3 kez Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırladı. TCG Anadolu gemisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelin gibi süslenen TCG Anadolu gemisini 9 bin 228 kişi ziyaret etmişti.

TCG Anadolu Savaş gemisini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 3. kez gruplar halinde içeri alınıp gemiyi gezme fırsatı buldular. Gemiyi gezen vatandaşlar, içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

'HAVADA, KARADA VE DENİZLERDE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU HİSSETTİM'

Gemiyi ziyaret edenler arasında Avukat Osman Birbilen, yerli gemiyi gezerken kendi varlığını ve ülkesinin gücünü görüp heyecanını kalbinde hissettiğini belirterek, 'TCG Anadolu savaş gemimizi gezdiğimizde kalbimiz heyecanla çarptı. Gururdan ve sevinçten ayaklarımız yerinden kesildi. Ülkemizin devletimizin nerden nereye geldiğini gördük. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden büyük gurur duyduk. Kafamızı çevirdiğimiz her noktası gururumuzu daha da arttırdı. Kendi varlığımızın ve ülkemizin gücünü kalbimizde hissettik. Yılların verdiği itilmişlik ve arka planda kalma başkasına muhtaç olma duyguları yerine ülkemizin gücünü ve idarecilerimizin dirayetini görüp güvenimiz arttı. Ülkemizin teknolojik olarak geldiği bu nokta bizim hayallerimizinde ötesine geçmiş. Daha iyilerini yapacağımıza inancımız bir kat daha arttı. Maket diyenler bu teknolojiyi görünce acaba biraz olsun utanacaklar mı? Kendi ülkeleriyle gurur duyacaklar mı? Bizde başarabiliyormuşuz diyebilecekler mi?' dedi.

TCG Anadolu gemisine yoğun ilgi

TCG Anadolu gemisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelin gibi süslenen TCG Anadolu gemisini Sarayburnuna demirlediği 17 mayıs tarihinden itibaren 5 buçuk günde toplam 40 bin 324 kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerin önümüzdeki günlere kadar devam edeceği kaydedildi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür
Başkan Erdoğan'dan çifte zam müjdesi! 'Emekli ve memur Temmuz zammı için sözü verdik'
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur desteği: Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için çalışmak gerekir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Nureddin Nebati: Selden etkilenenlere 10'ar bin lira yardım yapılacak
Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sahte belgelerle iftira atmaya çalışan Yavaş’a tepki!
Terörist başı Duran Kalkan'ın en yakın ismi yakalandı! Müthiş haber duyuruldu...
Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti
Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak
7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde
Dünya Sinan Oğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan'ın tek sözü onu ikna etti! Terörle mücadeleye vurgu...
Türkevi'ne alçak saldırı: ABD saldırganın görüntülerini yayınlandı
HÜDA PAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu
Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu

Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar