Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Malatya vefanın şehridir. Malatya demokrasinin şehridir. Burası Turgut Özal gibi vizyon sahibi bir devlet adamını yetiştirmiş toprağı bereketli bir şehirdir. Malataya'nın has evladı, Türkiye'ye özellikle kazanımlar temin etmiş 8. cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde şükranla yad ediyorum.Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizde Malataya'nın desteğini daima yanımızda bulduk. Milli iradaye kasteden darbeye meydan okurken Malatyalı kardeşimizin desteğini hep yanımızda hissettik.Pazar'a hazır mıyız? Rehavete kapılmayın. Şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Kale içerden fethedilir. Gençler bütün muhataplarınızı ihmal etmiyorsunuz. Pazar günün akşamı yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. 14 Mayıs'ta da Malatya dik tavrını ortaya koydu. Terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor. Teröristle el ele yürüyenleri benim milletim pazar günü sandığa gömecek.Malataya 28. dönemde Meclis'te cumhur ittifakı olarak 5 milletvekili ile temsil edilecek. Bugüne kadar güveninizi nasıl boşa çıkarmadıysak bundan sonra da emanetinize sahip çıkacağız. Malataya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmyacak, her alanda hayallerini kavuşturacağız. Türkiye'nin cumhur ittifakı tarafından yönetilmesini istediğini gösterdiniz. Meclis çoğunluğunu cumhur ittifakına vererek, istikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz. Türkiye genelinde yüzde 49'la sergilediniz duruşu bu sefer çok daha güçlü sergilemeye hazır mısınız? Bu da Malataya yüzde 70'in üzerinde destekleyecek demek. Bu Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SSK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. Savaş Ay'ın o röportajını hatırlayın. Bu bay Bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim 15 mağlubiyet. Açıklamalarıyla millete parmak sallayanlar derslerini alacak diyeceksiniz. İnşallah sandıkları patlatacaksınız ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatayalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum. Sizlerden yine rekor bekliyorum.Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreğimizde bir an olsun dinmedi.Bugün alanda, 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı malum depremde kaybettik. Şu an buna rağmen, 50 bini aşkın vatandaşımız alanda bizimle buluştular. Bu vesile ile bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Malatya ve aziz milletimizin başı sağolsun.Afetin ilk saatlerinden itibaren memletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. 650 bin görevlimiz görev yaptı. 35 bin arama kurtarma görevlisi bölgede çalıştı. Kimi elinde avucunda ne varsa göndermeye uğraştı, kimi yardım kampanyası düzenledi. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometre kareden çok daha büyük bir ülke olduğu bir kez daha görüldü. Biz sıkıntılı günlerinde insanların yardımına koşmuştuk. Onlar da şükran borçlarını ödemek için yanımızda oldular. Biz de depremden sonra illerimizi ziyaret ederek hem milletimizin acısını paylaştık hem de yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. En son deprem konutlarının teslimi için geldik ve iftar yaptık. Afetzedelerimizi kaderlerine asla terk etmedik. Bir taraftan il il dolaşırken bir taraftan yapılan çalışmaları takip ettik.Belediyelerimize deprem bölgesindeki il ve ilçeleri zimmeyetleyerek yükünüzü hafiflettik. Tahrip olan alt ve üst yapıyı yeniden elden geçiyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşümün adımını atıyoruz. Deprem bölgesinde yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Bugüne kadar 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında da yapılan yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık.Daha önceki ziyaretlermizde ilk 100 bin konteyneri ilk 3 ayda kurma sözü verdik. Bunun 17 bin üzerine çıkarak sözümüzü yerine getirdik.Şehrimizde 70 bini deprem konutu olmak üzere toplam 95 bin afet konutu inşa edeceğiz. Muhalefetin olmadık iftiralar attığı Hatay Defne hastanemizi 3 ay sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladı. Şimdi hedef 319 bini 1 yıl içerisinde olmak üzere 650 bin konut inşa etmektir. Ekim -Kasım gibi kalıcı konutların teslime başlıyoruz.Gerçekten büyük bir acı yaşandı. Fakat inancımızı, irademizi asla yitirmedik. Ne kadar sıkıntı çeksek de Rabbimiz'den ümidimizi kesmedik. Yarınlardan umutlarımızı asla kesmeyeceğiz. Bizler bu topraklardaki bin yıllık tarihinde nice badireler atlatmış bir milletiz.Sırf kendilerine oy vermediniz diye size hakaret edenlere bakıp da asla üzülmeyin. Asla kendizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle bağını koparmış bir mankurttur. Bunlar vicdanı Anadolu coğrafyası kadar büyük aziz milletimizi asla temsil edemez. 28 Mayıs bu zihniyetten ülkemizin kurtuluşunun da miladı olacaktır. Biz cumhur ittifakı olarak sizin yanınızdayız. AFAD'la yanınızdayız, Kızılay'la yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmaycağız. Zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Yeter ki siz bize güvenin. Yeter ki siz iradenize sahip çıkın. Allah'ın izni ile gerisi gelecektir.