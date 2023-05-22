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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan kararını verdi!

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyecekleri adayı açıkladı. Oğan yaptığı açıklamada, "28 Mayıs 2023 tarihinde, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan kararını verdi!
Ekleme: 22.05.2023 - 17:07 Güncelleme: 22.05.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Sinan Oğan kararını verdi!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

İlk turda yer alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5.17 oy oranına ulaşınca ikinci tura kalamadı.

Böylelikle gözler, Oğan'ın adaylardan kimi destekleyeceğine çevrildi.

Bunun üzerine Sinan Oğan, kararını açıklamak için bugünü işaret etmişti.

Oğan'dan ikinci tur açıklaması
Yaptığı açıklamada ise 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti.

Oğan’ın tercihinde, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile işbirliği yaparak Kandil’in desteğini alması önemli rol oynadı.

Terör örgütleriyle aynı yolda yürünmesine yönelik net bir tavır sergileyen Oğan, böylelikle Cumhur İttifakı’nı destekleyecek.

"Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum"
Oğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi bir pazarlık belirtmeksizin herhangi bir talepte bulunmaksızın, ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde, karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesi içerisinde gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler, tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.
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