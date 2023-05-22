Gelecek Partisi'nde 11 istifa

Gelecek Partisi'nin 11 kurucu üyesi bugün istifalarını açıkladı. Parti adına Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan konuştu. 'Biz aslında umutlarla bu partiyi kurmuştuk ama zaman içinde derin bir hayal kırıklığına uğradık. Parti programı ile parti pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatin yok sayıldığı, emeğin hiç edildiği bir parti haline dönüştü. Ve artık biz kişisel hırsların insan kaynağı olmak istemiyoruz. Gayemiz temiz siyaset yapmak. 14 Mayıs seçimleri ibretlerle dolu sonuçlar doğurdu. Bizler göçmen karşıtlığını, insan onurunu ayaklar altına alanların karşısında olacağız. Ülkemize sığınan mültecileri aşağılayan bir dilin tam karşısında olacağız. Naziler gibi mültecileri kamyonlara doldurup sınır dışına atma vaadinde bulunanların karşısında olacağız. Şiddet, terör, kan ve nefretin de karşısında olacağız.' dedi.Bayram Zilan bu cümlelerle ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. 'Birinci turda baharı vadeden, ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız' ifadelerini kullandı.