  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gelecek Partisi'nde 11 istifa

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden bazı partililer istifa etti.

Gelecek Partisi'nde 11 istifa
Ekleme: 22.05.2023 - 14:20 Güncelleme: 22.05.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Gelecek Partisi'nde 11 istifa
Gelecek Partisi'nin 11 kurucu üyesi bugün istifalarını açıkladı. Parti adına Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan konuştu. 'Biz aslında umutlarla bu partiyi kurmuştuk ama zaman içinde derin bir hayal kırıklığına uğradık. Parti programı ile parti pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatin yok sayıldığı, emeğin hiç edildiği bir parti haline dönüştü. Ve artık biz kişisel hırsların insan kaynağı olmak istemiyoruz. Gayemiz temiz siyaset yapmak. 14 Mayıs seçimleri ibretlerle dolu sonuçlar doğurdu. Bizler göçmen karşıtlığını, insan onurunu ayaklar altına alanların karşısında olacağız. Ülkemize sığınan mültecileri aşağılayan bir dilin tam karşısında olacağız. Naziler gibi mültecileri kamyonlara doldurup sınır dışına atma vaadinde bulunanların karşısında olacağız. Şiddet, terör, kan ve nefretin de karşısında olacağız.' dedi.

Bayram Zilan bu cümlelerle ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. 'Birinci turda baharı vadeden, ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız
Gelecek Partisi'nde 11 istifa
'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi
Yunanistan'ı korku sardı! KAAN komşunun dengesini altüst etti
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Ekrem İmamoğlu, kendisinin engelleniyoruz iddiasını yine kendisi çürüttü
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Kalpler dağıtan dede artık yok! Batı umudunu yitirdi: Kılıçdaroğlu karakter mi değiştirdi?
Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır
İşte örnek daire: Rekor derecede kısa sürede tamamlandı! Bakan Kurum: Her bir afetzede evine girene kadar bize rahat yok
Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi
Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları
MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe
Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız
CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Yurtdışından Türkiye’ye getirildi: Kızıl panda ilgi odağı oldu

Yurtdışından Türkiye’ye getirildi: Kızıl panda ilgi odağı oldu

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu