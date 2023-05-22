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Defne Devlet Hastanesi bugün hizmete başladı

Depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve dün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'ne giden vatandaşlar mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ekleme: 22.05.2023 - 13:43 Güncelleme: 22.05.2023 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Defne Devlet Hastanesi bugün hizmete başladıKahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Yıkıcı depremler 11 ili enkaza çevirirken yaklaşık 50 bin kişi de hayatını kaybetti.

Hasar gören kentlerde devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Bu kapsamda depremin en büyük yıkıma uğrattığı kentlerin başında da Hatay geldi.

Kentte kısa sürede kalıcı konutların ve hastanelerin temelleri atıldı.

Kentte depremlerin ardından 24 Mart'ta temeli atılan, Defne Devlet Hastanesi tamamlandı.

Tam donanımlı olarak inşaa edildi
28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor.

51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunan, tüm branşlarda hizmet veren hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev alıyor.

Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladı
Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile diğer ilgililerin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen hastane, sabah saatlerinden itibaren hasta kabulüne başladı.

60 günde tamamlandı
İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, 60 günde tamamlanarak faaliyete başlayan hastanenin poliklinik hizmeti vermeye başladığını söyledi.

'Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu'
Hastanede bütün polikliniklerin aktif olarak çalıştığını belirten Barçın, şunları söyledi:

Hastanemize gelen vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu. Şu an yeni hastanemiz açıldı ve vatandaşlarımız oldukça memnunlar.

Vatandaşlar mutluluklarını ifade etti
Hastaneye gelen vatandaşlardan Bekir Aksu da hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Hatay'a böyle bir imkan sağlandığı için devletimizden ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun.' dedi.

Oğlunu ve eşini muayeneye getiren Hasan Konuşkan, 'Allah devletimizden razı olsun, muayene olduk. Allah devletimize zarar vermesin.' ifadesini kullandı.

Muayene olmaya gelen Ali Balcıoğlu da 60 günde yapılan hastanede tüm polikliniklerin olduğunu, hizmetten memnuniyet duyduklarını kaydetti.
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