Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş yarın görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan cephesinin siyasi temasları sürüyor.



Gelen son habere göre, yarın saat 14:00'te AK Parti ve Zafer Partisi arasında bir görüşme yapılacak.



Basına yapılan bildirimde, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.