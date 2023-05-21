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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefete sert tepki gösterdi. "Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar." diyen Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için "İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Ekleme: 21.05.2023 - 09:38 Güncelleme: 21.05.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 7'li koalisyona yönelik sert eleştirilerde bulundu. Muhalefetin sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymadığını, vatandaşları tahkir ve tahrik ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"AZİZ MİLLETİMİZLE ARAMIZDA KURDUĞUMUZ 'GÖNÜL KÖPRÜLERİNİN' SARSILMASINA ASLA İZİN VERMEDİK"

"Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik. "Dost elinden gel olmazsa varılmaz" dedik, "rızasız bahçenin gülü derilmez" dedik, "kalpten kalbe bir yol vardır görülmez" dedik. Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz "gönül köprülerinin" sarsılmasına asla izin vermedik.

"BAŞARISIZLIKLARININ SEBEBİNİ KENDİLERİNDE ARAMAK YERİNE HER DEFASINDA İNSANIMIZI SUÇLADILAR"

Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk. Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler. Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar.

"'BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK' SORUSUNU KENDİLERİNE SORMUYORLAR"

Bir ''yol kazası" olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza "cahil" diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar. Hayatlarında bir kez olsun "biz nerede yanlış yaptık" sorusunu kendilerine sormuyorlar.

Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber "yeter" diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız."
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