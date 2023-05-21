AFAD duyurdu! Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 07.36'da merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36'da merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



7,59 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ



Muğla'nın Datça ilçesinin 293,13 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.