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Özel, Afyon’dan umduğunu bulamadı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve miting yapmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Ali Çetinkaya Tren Garındaki meydanda miting düzenleyen Özel, kendisini dinlemeye gelenler az olunca konuşmasını tamamlayarak Afyonkarahisar’dan ayrıldı.

Özel, Afyon’dan umduğunu bulamadı
Ekleme: 20.05.2023 - 18:47 Güncelleme: 20.05.2023 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
Özel, Afyon’dan umduğunu bulamadı
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimlerinin 2. Tura kalmasının ardından 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için Afyonkarahisar'a gelen ve miting düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, beklediği ilgiyi göremedi.

Ali Çetinkaya Tren Garında bulunan meydanda partililer ile bir araya gelen Özel, seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Özel, seçim otobüsü ile Afyonkarahisar'dan ayrıldı.
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