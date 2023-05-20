Özcan Deniz servetini paylaştı!

Özcan Deniz yakın zaman önce İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Daha önce oyuncu Feyza Aktan ile yapmış olduğu evlilikten Kuzey adını verdiği bir oğlu olan Özcan Deniz, özel hayatında aradığı mutluluğu yakaladı.Son olarak sosyal medya hesabından eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey Deniz ile fotoğraflarını paylaşan ünlü sanatçı, kullandığı ifadeler ile güldürdü. Ünlü sanatçı paylaşımında eşi Dadgar için, 'Kalan ömrümün tek sahipleri', oğlu Kuzey için de, 'Tek servetim' ifadesini kullandı.Paylaşımı gören herkes, hayranlığını ve beğenisini gizleyemedi.