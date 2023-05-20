Formunun sırrını açıkladı

Şimdilerde Stil İkonu programı ile izleyici karşısına çıkan ünlü modacı Ivana Sert, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fit görünümü ile beğeni toplayan Ivana Sert formunun sırrını anlattı. Sert, "Doğru beslenmek ve spor yapmayı dengelediğiniz zaman zaten yeterli oluyor." şeklinde konuştu.

Ünlü modacı Ivana Sert, YouTube yayınlanan Armağan Çağlayan'ın programının konuğu oldu. Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan ile birlikte Stil İkonu yarışmasının jüri koltuğunda oturan Ivana Sert, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.'Çok vaktiniz kendinize bakmakla geçiyor mu?' sorusuna cevap veren Sert, formunun sırrını da açıkladı. Sert, Ünlü modacı, şunları söyledi:'Hayır aslında değil. Yemekte çok dikkatli değilim. Ancak un, şeker sevmiyorum. Tatlı sevmiyorum. Asitli içecekler içmiyorum. Su içiyorum. Doğru beslenmek ve spor yapmayı dengelediğiniz zaman zaten yeterli oluyor.'