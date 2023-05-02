Sancaktepe'de 3 katlı mobilya imalathanesinde yangın

Sancaktepe'de bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının imalathanenin sünger deposunda çıktığı öğrenildi.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Uzunlar Sokak üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Maltepe, Kadıköy l, Sultanbeyli, Ümraniye, Kartal ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangının mobilya imalathanesinin 2'nci katındaki sünger deposunda çıktığı ve yaklaşık 3 bin 509 metre karelik alanın yandığı öğrenildi.