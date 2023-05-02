Elazığ'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ-Malatya Karayolu Hankendi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Elazığ istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çıkıp aydınlatma direğine vurdu, daha sonra yaklaşık 150 metre sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Mustafa Kurt'un (29) hayatını kaybettiğini belirlerken 2 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kurt'un cenazesi otopsi için morga götürülürken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.