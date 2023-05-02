Aynı markanın yüzü oldular
Kardeşlerim dizisinde başrolleri paylaşan Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, yaz sezonu için reklam anlaşmasına imza attılar. Oldukça popüler olan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ünlü bir dondurma markasının reklam yüzü olacaklar.
Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun ikilisi Kardeşlerim dizisinden elde ettikleri başarıyı sürdürmeye devam ediyorlar. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; lise dizisi Kardeşlerim ile yüksek bir başarı elde eden ve şöhreti yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran, şimdi de bir markanın ortak reklam yüzü oldular.
REKLAM YÜZÜ OLDULAR
Dizide oynadıkları Doruk ve Asiye rolleri ile başarılı bir performans çıkaran genç oyuncular, yurt dışında da hayran kitlelerini arttırmışlardı.
Kulis bilgilerine göre Yaran ve Coşkun, ünlü bir dondurma markasının reklam yüzü olarak seyirci karşısına çıkacaklar.
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