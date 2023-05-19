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Taksim’de 19 Mayıs coşkusu

Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ekleme: 19.05.2023 - 11:15 Güncelleme: 19.05.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Taksim’de 19 Mayıs coşkusu
Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanırken İstanbul'da da Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Taksim’de 19 Mayıs coşkusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin sona ermesiyle birlikte Siyasi partiler ve dernek ile liselerin çelenkleri bırakıldı. Ekrem İmamoğlu, milli bayram törenlerinin sıradanlaştırıldığını ve coşkusunun yok edildiğini belirterek kendilerinin çelenk törenini dahi korsan yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

İstanbul'da Taksim meydanındaki törenin ardından saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezinde Protokolünde katılacağı kutlama programı yapıldı. 14.30'da tarihi yarımadada Gençlik atanın izinde bisiklet turu ve 16.30 Haliç'te su sporları bayrak geçiş töreni düzenlenecek. 19.19'da ise Üsküdar 19 Mayıs gençlik yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Taksim’de 19 Mayıs coşkusu

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