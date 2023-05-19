Malatya'da deprem!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Malatya'da bugün saat 11.23'te bir deprem meydana geldi.AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Merkez üssü Akçadağ ilçesi olan deprem 12,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.