Emine Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ümidimiz, 19 Mayıs 1919’da yakılan istiklal ve istikbal meşalesini aynı ruhla taşıyacak gençliğimizdedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Destansı milli mücadele zaferimiz, bağımsızlık ateşiyle tutuşan cesaretli yüreklerin eseri. Ümidimiz, 19 Mayıs 1919'da yakılan istiklal ve istikbal meşalesini aynı ruhla taşıyacak gençliğimizdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"