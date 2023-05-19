  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene 28 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında yaşayan seçmene çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene 28 Mayıs mesajı
Ekleme: 19.05.2023 - 09:49 Güncelleme: 19.05.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene 28 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında yaşayan seçmene çağrıda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATTINIZ"

Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiniz. Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.

"YURT DIŞINDA VE GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ YARIN BAŞLIYOR"

Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.

"DEMOKRATİK HAKKINIZI MUHAKKAK KULLANMANIZI RİCA EDİYORUM"

Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene 28 Mayıs mesajı
Merkez Bankasından bankalara talimat
Tuncay Özkan sessizliğini bozdu: Oylar çalındı iddialarını reddetti
Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu yalanlarını yüzde 300 artırdı: Sığınmacı sayısı üzerinden yeni provokasyon
Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!
İstanbul'da Esnaf Buluşması: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'de yeni atanan Devrim Barış Çelik'in sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmaktadır
Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar'dan Başkan Erdoğan'a destek çağrısı
Muhaliflerden Spaces odasında skandal sözler!
DEVA Partisi kurucusu Essum Aslan’a ‘Edepsiz’ çıkışı: İçinde olmaktan çok utandım
Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa seçimi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'depremzedelere hakaret' skandalına sert tepki: Affedilemez bir alçaklıktır
Seçimlerdeki başarısızlığın faturası kesildi! Kılıçdaroğlu ve ekibinden genel kurul hazırlığı
CHP'li Gömeç Belediyesi'nden bir heykel sempozyumu daha
İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü
PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi! HDP'li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin
Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz
16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı: Sel baskınlarına dikkat

16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı: Sel baskınlarına dikkat

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor

Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor

Bu evlerde sakın oturmayın: 27 yıl sonra ilk kez harekete geçti uyarılar peş peşe geldi

Bu evlerde sakın oturmayın: 27 yıl sonra ilk kez harekete geçti uyarılar peş peşe geldi