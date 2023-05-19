Bakan Çavuşoğlu Alanya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’daki ziyaretlerinin ardından dün akşam Alanya’ya gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunarak gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kapsamında Alanya'da ziyaretlerde bulundu.Alanya Belediyesi eski başkanlarından Cengiz Aydoğan, eczacı Murat Koçak, Alanya Belediyesi eski başkan yardımcılarından Mehmet Ali Koçak ve Fahri Koçak ile dostlarını ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 7'nci sıradaki milletvekili adayı Kuddusi Müftüoğlu ve kardeşi Hayri Çavuşoğlu da eşlik etti.