YSK'dan seçmen kağıdı kararı

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.



AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir." dedi.