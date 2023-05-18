Sinan Oğan ile Kılıçdaroğlu görüşecek

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yarın 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.Sinan Oğan, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin detayına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili kararını da yarın açıklayacak.