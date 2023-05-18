Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son bir haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, jandarma ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı ve kayıp kaydı olan toplam 35 kişiyi yakaladı.