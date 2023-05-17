CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yunanistan’da infial uyandıran seçim haritası: Türkiye'ye dahil ettiler
Türkiye 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere bir kez daha sandığa gidecek. Seçim yarışını yakından takip eden Avrupa basınında yayınlanan bir harita Yunanistan'ı karıştırdı.
Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar seçime gidecek. 13. Cumhurbaşkanının seçileceği seçim Yunan basınında da yakından takip ediliyor.
Adalar Türkiye haritasına dahil edildi
Fransa basınının önde gelen gazetelerinden Le Monde'un, Türkiye seçimlerine yönelik yaptığı haberdeki hata Yunanistan'da infial yarattı. Fransız gazete, Yunan adalarını Türkiye'nin seçim haritasına dahil etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hatanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun kazanması imkansız
Al Arabiya 'Erdoğan'ın rakibi ikinci tur oylama öncesinde gençlere ulaşmaya çalışıyor' yorumunda bulundu.
'Seçimden alınacak ders çok açık' diyen ABD merkezli Washington Post haberinde şu ifadeye yer verdi;
'Türk demokrasisinde, belki de tüm demokrasilerde, kimlik siyaseti her şeyin önüne geçiyor.'
'Kılıçdaroğlu, ilk tur mağlubiyetinin ardından kampanya ekibinde revizyona gitti' diyen İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE), İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yeni Seçim stratejisinin şekillenmesinde daha belirgin bir rol üstlenmeye hazırlandığını yazdı.
'Erdoğan rakibi Türkiye ikinci turda zorlu bir mücadele ile karşı karşıya' başlığını atan Al Monitor haberinde şu ifadelere yer verdi;
'Türkiye'nin laik muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk ikinci tur seçimine zorlamayı başarmış olabilir. Ancak 28 Mayıs'ta kazanma şansı çok az.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI