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%44,86

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%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
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AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
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%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
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%50,2
326
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%36,07
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%10,18
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Şırnak şehitlerine veda

Bestler Dereler bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen askerler, memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Cenazelerde gözyaşları sel oldu, aktı.

Ekleme: 17.05.2023 - 14:59 Güncelleme: 17.05.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Şırnak şehitlerine vedaKahraman Mehmetçik, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terörist avına çıktı.

Hainlerin yerini tespit eden Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyon yaptı.

ilk olarak 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ardından teröristlerle çatışma çıktı.

5 şehidimiz için tören
Çatışmada 4 jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit düştü.

Dün 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören vardı.

Şehit Bayram Doğan'ın naaşı Tokat'a, şehit Özcan İlhan'ın naaşı Aydın'a, şehit Serkan Ölmez'in naaşı Mersin'e, Şehit Gaffar Mayik'in naaşı Şanlıurfa'ya hava yolu ile uğurlandı.

Güvenlik korucusu Cevher Özgün ise Uludere ilçesi İnceler köyüne ambulansla gönderildi.

Mersinli şehit Serkan Ölmez
Bugün Mersin'in şehidine veda etti.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Serkan Ölmez'in naaşı önce ailesinin yaşadığı Tarsus ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü.

Cenaze daha sonra tören için Çamlıyayla ilçesinde bulunan Körmenlik Mezarlığı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda namazının kılınacağı bölgeye taşındı.

Çocukları tabuta sarıldı
Bu ana tanıklık eden yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin annesi Elife ile babası Mehmet Ölmez'i, görevliler teselli etmeye çalıştı.

Şehidin eşi Melek Ölmez ve çocukları da tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ölmez, Körmenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şanlıurfalı şehit Gaffar Mayik
Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in cenazesi de Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Mayik'in naaşı, Bozova'nın Yavuz Selim Mahallesi Saray Caddesi'nde baba evinde helallik alınmasının ardından Hacı Gülli Gül Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Mahmut ve annesi Naime Mayik'e ile yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, milletvekilleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Bozdağ, şehidin babası ve annesine başsağlığı diledi.

'Kahrolsun PKK'
İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Gaffar Mayik'in cenazesi camiden çıkarılırken vatandaşlar, 'kahrolsun PKK' ve 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde slogan attı.

Şehidin naaşı, Bozova Asri Mezarlığı'na getirildi, burada saygı duruşunda bunuldu, Mayik'in biyografisi okundu.

Duanın ardından şehit Gaffar Mayik'in cenazesi toprağa verildi.

Yapılan saygı atışından sonra Adalet Bakanı Bozdağ, şehidin babası Mahmut Mayik'e Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi.

Şırnaklı şehit güvenlik korucusu Cevher Özgün
Şehit güvenlik korucusu Cevher Özgün de, Şırnak'ın Uludere ilçesinin İnceler köyünde defnedildi.

Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Özgün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, İnceler köyüne getirildi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Ahmet Dilek, köydeki camide kıldırdı. Cemaatin omuzlarında köy mezarlığına götürülen şehidin naaşı gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
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